Тюменкам дали советы по уходу за волосами. Фото - lifehacker.ru.

Тюменкам дали советы по уходу за волосами. Профессиональными рекомендациями поделился парикмахер-стилист Андрей Бугаев.

– Структура волос имеет фиброзную структуру, она может питаться только за счет выделения себума – сала кожи головы. Эффект от себума пропадает после 10 сантиметров отросших волос. Все, что длиннее – как правило, безжизненное, пустое и сухое, – рассказал эксперт.

По его словам обесцвечивание или осветление волос – это изменение их внутренней структуры, то есть повреждение. Восстановить волосы нельзя: вареное яйцо сырым не сделать, а белок в яйце и белок в волосах идентичны.

В дальнейшем, чтобы как-то поддерживать и, что важно подчеркнуть, создавать иллюзию здоровых волос, нужно применять салонные процедуры и использовать грамотный домашний уход, отмечает «Тюменская область сегодня».