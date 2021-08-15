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Здоровье15 августа 2021 14:13

Тюменкам дали советы по уходу за волосами

Обесцвечивание или осветление волос – это изменение их внутренней структуры
Сергей Швецов
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Тюменкам дали советы по уходу за волосами. Фото - lifehacker.ru.

Тюменкам дали советы по уходу за волосами. Фото - lifehacker.ru.

Тюменкам дали советы по уходу за волосами. Профессиональными рекомендациями поделился парикмахер-стилист Андрей Бугаев.

– Структура волос имеет фиброзную структуру, она может питаться только за счет выделения себума – сала кожи головы. Эффект от себума пропадает после 10 сантиметров отросших волос. Все, что длиннее – как правило, безжизненное, пустое и сухое, – рассказал эксперт.

По его словам обесцвечивание или осветление волос – это изменение их внутренней структуры, то есть повреждение. Восстановить волосы нельзя: вареное яйцо сырым не сделать, а белок в яйце и белок в волосах идентичны.

В дальнейшем, чтобы как-то поддерживать и, что важно подчеркнуть, создавать иллюзию здоровых волос, нужно применять салонные процедуры и использовать грамотный домашний уход, отмечает «Тюменская область сегодня».