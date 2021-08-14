Тюменцы изучили основы эффективного тайм-менеджмента Фото: Тюменский Технопарк

Тюменцы изучили основы эффективного тайм-менеджмента, прослушав двухчасовую лекцию, которую провёл тренер-консультант по вопросам личной эффективности и организационному развитию Вячеслав Варлаков.

- Тайм-менеджмент - это прикладная наука, изучающая вопросы временных затрат. В ней существуют свои аксиомы, правила, а также заблуждения, - отметил эксперт.

Специалист развеял устоявшиеся мифы об этой науке и пояснил, что тайм-менеджмент - это не управление временем напрямую, а управление собой во времени. Основной принцип - не умение составлять жесткое расписание на день, а умение формировать его таким образом, чтобы какие-либо новые, незапланированные задачи не отразились на эффективности в работе.

По словам Вячеслава, весь тайм-менеджмент держится на трёх китах: планировании, контроле и анализе. За одну встречу их невозможно понять и объяснить, но планирование будет достаточно эффективным, если у людей перед глазами будет перечень всех проектов, над которыми они сейчас работают, а ещё детальный план по каждому из них. - Рекомендую еженедельное планирование, потому что неделя - это самый короткий период без выходных дней. Кроме того, важна визуализация этого периода, чтобы вы случайно не назначили на одно и то же время две встречи, два каких-то важных события, - говорит Вячеслав Варлаков.

Лекция проходила в Тюменском технопарке на площадке «Точки кипения». Полную двухчасовую запись мастер-класса о тайм-менеджменте можно найти на YouTube-канале.