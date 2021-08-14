В Тюменской области действует летний лагерь для трудных подростков Фото: Областной центр профилактики и реабилитации

В Тюменской области открылся летний лагерь для трудных подростков, участниками которого стали десять детей из разных муниципальных районов.

Ребят от 11 до 18 лет стали участниками особой смены летнего оздоровительного лагеря «Вектор» для трудных подростков. Лагерь открылся ещё в начале августа на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Омутинском.

В состав участников вошли дети из разных муниципальных районов Тюменской области. Все они состоят на различных видах профилактического учета и испытывают трудности в социальной адаптации.

Главная тема смены «Как заработать честно» и в её основу лёг игровой сюжет из двух блоков. Один пройдет в формате экономической игры, в которой участники познакомятся с понятиями резюме, собеседование, трудоустройство, расчетный лист и другими. Второе направление посвящено профориентации и включает работу интерактивных мини-площадок и выездные мероприятия. В рамках данного блока участники познакомятся с наиболее востребованными профессиями в сельской местности.

Лагерь закончит работу 27 августа. Стоит отметить, что тематическая смена на базе социально-реабилитационного центра организуется уже пятый год подряд. Как сообщили в пресс-службе учреждения, с каждой новой сменой формы работы с детьми совершенствуются, а специалисты стараются сделать всё возможное для полезного и познавательного отдыха подростков.