Тюменский чат-бот Мартин расскажет истории появления стрит-артов Тобольска Фото: Стрит-арт проект «Формула искусства»

Тюменский чат-бот Мартин расскажет истории появления стрит-артов Тобольска и познакомит с их создателями в приложении Telegram. Городская экскурсия станет частью проекта «Вектор улиц» и запускается 21 августа.

Маршрут «По стрит-артам» можно посетить на платформе чат-бота «Мартин, проводи» в приложении Telegram, он стартует от кофейни в 8-м микрорайоне и познакомит участников с уличным искусством, авторами арт-объектов, их техниками и используемыми инструментами.

Мартин расскажет о городском быте и некоторых реновациях в благоустройстве. Главная идея проекта в 2021 году – разнообразить городские прогулки через истории художников и мастеров, творивших в разное время, а также воспоминания жителей.

– Мартина любит тюменская молодёжь, поэтому мы решили использовать данный формат, чтобы рассказать о городских достопримечательностях Тобольска современным и простым языком, без канцеляризмов. Интересные факты помогли собрать сами жители. А художники имели возможность поделиться своей философией, сподвигающей на творчество, – рассказала Дарья Комягина, руководитель проекта «Вектор улиц».

По её словам, нестандартные маршруты точно понравятся городским исследователям, романтикам и всем, кто хочет прикоснуться к современному искусству, чтобы узнать любимый город с новой стороны.