Тюменская область - лидер в УФО по вводу жилья Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области в расчёте на тысячу человек введено 233 квадратных метров общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальными застройщиками возведено 204,4 квадратных метров. По индивидуальной застройке регион стабильно впереди в Уральском федеральном округе, а в целом по вводу жилья он вернул первое место, вытеснив Свердловскую область на 2-е место.

Тюменская область по-прежнему впереди по объёмам производства на душу населения молока в хозяйствах всех категорий - 116 кг, яиц - 333 штуки. А ЯНАО лидирует по четырем показателям: обороту общественного питания (13,7 тысяч рублей), розничной торговли (119 тысяч рублей) и объему платных услуг (37,7 тысяч рублей) на душу населения. Кроме того, на Ямале самый высокий размер номинальной начисленной зарплаты - 118,2 тыс. рублей.

В ХМАО-Югре и Челябинской области зафиксирован наименьший индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги на конец мая этого года к декабрю прошлого года - 102,9%. Челябинская область продемонстрировала наибольший рост промышленного производства - 113,6%. Регион стабильно на 1-м месте по производству скота и птицы на убой (в живом весе) на душу населения. Самый высокий темп роста реальной начисленной зарплаты (102,8%) отмечался в Свердловской области.