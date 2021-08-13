Как задать вопрос губернатору? Александр Моор проведет прямую линию 17 августа

Фото с официальной страницы губернатора Тюменской области Александра Моора "ВКонтакте"

Почти тысяча вопросов на разные темы пришло от жителей Тюменской области к губернатору региона Александру Моору накануне его прямой линии. Об этом сообщает Центр управления регионом, который будет обрабатывать все запросы пользователей соцсетей.

Как пояснил ЦУР Тюменской области, основная площадка для сбора вопросов и предложений – социальные сети. Жители Тюменской области оставляют комментарии в официальных аккаунтах главы региона. Мониторинг, сбор и обработку информации проводит ЦУР Тюменской области, где и пройдет прямая линия.

– Губернатору передадут все сообщения. Если вопросы не прозвучат на прямой линии, пользователи получат ответы на тех площадках, на которых их задавали. Допустим, если вопрос поступил через социальную сеть «ВКонтакте», ответ придет там же, – рассказал руководитель областного ЦУР Роман Рзаев.

Задать вопрос губернатору Тюменской области Александру Моору может любой желающий. Для этого нужно зайти на страницу губернатора в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и написать свой вопрос в комментариях. Кроме того, вопросы принимают по электронной почте info@sovetnik72.com. А еще свой вопрос вы можете задать во время прямого эфира.

Напомним, прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора состоится 17 августа в 12.00. Об этом глава региона оповестил своих подписчиков накануне в своих соцсетях.

– Дорогие друзья! Я планирую 17 августа провести прямой эфир и ответить на волнующие вас вопросы. В ходе разговора отвечу на максимальное количество вопросов. На те, что мы не успеем обсудить – дам поручение заместителям ответить в ближайшее время. До встречи в прямом эфире! – написал Александр Моор.