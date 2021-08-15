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Дом. Семья15 августа 2021 9:12

В Тюмени ищут волонтеров для сбора корма котам

В помощники ждут людей от 14 и до 30 лет
Сергей Швецов
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В Тюмени ищут волонтеров для сбора корма котам.

В Тюмени ищут волонтеров для сбора корма котам.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени ищут волонтеров для фестиваля «Теплые коты», который пройдет в областном центре 18 сентября. Всего требуется 25 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

– Добровольцы должны помочь в организации работы блоков фестиваля. Например, необходимо будет собирать корм и принадлежности для животных, сортировать их, принимать макулатуру и картон, вещи для фримаркета, составлять программу музыкально-поэтического вечера и многое другое, – сообщила «Тюменской линии» специалист по работе с молодежью центра «Дзержинец» Юлия Стафеева.

Фестивали доброты проводятся в Тюмени с 2018 года. В их рамках работы экоприемники, пункт сбора корма для приютских животных, экобукинги, фримаркеты, а также мастер-классы по экотворчеству.