На гостевых улицах Тюмени сносят аварийные деревья. Фото: Тюмень - наш дом

На гостевых улицах Тюмени сносят аварийные и сухостойные деревья. На их месте появятся крупномерные саженцы – так требуют строительные нормы и правила.

– Сносу подлежат деревья, имеющие механические повреждения, критический наклон ствола, признаки некрозов, поврежденные стволовыми вредителями, зараженные грибками, разрушающими древесину, а также сухостой с полным отсутствием зеленой массы. Управление по экологии выдало разрешения на их снос, – сообщили в МКУ «ЛесПаркХоз».

Работы проводятся на улицах Орджоникидзе, Володарского, Семакова, Водопроводной, Кирова, Дзержинского и Малыгина.