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Общество13 августа 2021 13:07

На гостевых улицах Тюмени сносят аварийные деревья

На их месте появятся крупномерные саженцы
Сергей Швецов
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На гостевых улицах Тюмени сносят аварийные деревья.

На гостевых улицах Тюмени сносят аварийные деревья.

Фото: Тюмень - наш дом

На гостевых улицах Тюмени сносят аварийные и сухостойные деревья. На их месте появятся крупномерные саженцы – так требуют строительные нормы и правила.

– Сносу подлежат деревья, имеющие механические повреждения, критический наклон ствола, признаки некрозов, поврежденные стволовыми вредителями, зараженные грибками, разрушающими древесину, а также сухостой с полным отсутствием зеленой массы. Управление по экологии выдало разрешения на их снос, – сообщили в МКУ «ЛесПаркХоз».

Работы проводятся на улицах Орджоникидзе, Володарского, Семакова, Водопроводной, Кирова, Дзержинского и Малыгина.