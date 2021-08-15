Тюменцы, желающие открыть свое дело, встретятся с уральским предпринимателем. Фото - "Макс Гуральник" в ВК.

Тюменцы, желающие открыть свое дело, встретятся с уральским предпринимателем Максимом Гуральником, создателем популярной сети кофеен Garden.На онлайн-встрече он поделится историей своего успеха.

– Максим – отличный пример предпринимателя, он не только построил бизнес с нуля, но и смог влюбить в свое дело весь регион. Эта встреча будет полезна всем, кто только на старте карьерного пути или хочет открыть свое дело, – отметила председатель Студсовета Тюменской области Дания Апасова.

Встреча пройдет 23 августа в 18.00 в «Инстаграме» Студсовета Тюменской области @studsovet72, передает «Мегатюмень».