В Тюменской области построили детскую площадку по мотивам сказки «Конек-Горбунок». Фото предоставлено "КП".

В селе Вагай Тюменской области построили детскую площадку по мотивам сказки «Конек-горбунок». Игровой комплекс для сельских ребят появился благодаря стараниям единороссов: она возведена в рамках партийного проекта.

Стоит отметить, что в этом же селе ранее построили жилье для многодетной семьи Екатерины и Алексея в рамках регионального проекта «Дом для молодой многодетной сельской семьи». Однако на этом помощь не заканчивается – вот и площадка теперь новая есть. По словам секретаря Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрея Артюхова, партия старается предоставить всем участникам новые возможности.

– Место для площадки выбрали в самом центре села, рядом с администрацией, чтобы прийти поиграть могли все юные жители поселения, – в свою очередь заявил глава Омутинского района Олег Кузнецов. А глава Вагайского сельского поселения Сергей Новиков добавил, что в будущем здесь появятся и другие игровые объекты: «В селе немало многодетных семей, и площадка никогда не будет пустовать».

– Единороссы строят дома для многодетных семей, и мы со своей стороны предложили добавлять к ним игровые площадки. Так дети могут в безопасности развлекаться, а мамы спокойно заниматься в это время домашними делами, – рассказал Рустам Арипов, директор компании «Наш двор», которая устанавливает площадки.

Таким образом удалось объединить сразу два партийных проекта: «Дом для многодетной сельской семьи» и «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-горбунок». Специально для этого была разработана тематическая линейка игрового оборудования. Так появились горка «Рыба-кит», качалка «Конек-горбунок», скамья «Жар-птица» и другие элементы с персонажами сказки.

Екатерина и Алексей и их восемь детей очень рады возможности прийти на детскую площадку: «В селе не так много развлечений для детей, и похода на площадку с качелями, чтобы поиграть, они ждут с нетерпением. Объекты на площадке яркие, в виде сказочных персонажей, что им тоже очень нравится».

Отметим, что в просторном доме, возведенном в рамках проекта «Единой России», супруги поселились в декабре прошлого года. С момента новоселья состав дружной семьи расширился – в марте, уже в новом доме, на свет появился маленький Степа.

У семьи большие планы на ведение хозяйства и обустройство приусадебного участка. «Если у участников проекта есть желание, то мы помогаем разбить сад, привозим плодовые деревья, кустарники. Здесь такое желание у семьи есть, и осенью мы вместе посадим яблони», – отметил член фракции «Единая Россия» Тюменской областной думы, координатор регионального партийного проекта Виктор Рейн.