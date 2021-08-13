В Тюмени миллионеры поделятся идеями развития бизнеса в России. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени миллионеры поделятся идеями развития бизнеса в России. Международный форум «Слет успешных предпринимателей» пройдет в областной столице 20-22 августа.

На СУПе выступит в качестве спикера местный предприниматель Влад Джурович, который уже в 18 лет открыл уникальный для России бизнес – рестораны Tesla Burger. Он участвовал на мероприятии семь лет назад.

– Тогда участие в форуме дало мне возможность попасть в предпринимательскую среду, сменить круг общения. В этом была основная польза для меня, как для начинающего предпринимателя. Планирую рассказать о том, как я строил свою компанию и начал выводить ее на новые рынки, как нам сегодня удается работать, почему стоит или не стоит масштабировать бизнес и какие существуют риски, – отметил Джурович.

Кстати, участники форума пообщаются с Николаем Кузяковым, основателем компании «Ванюшкины сладости». Из Пензы его кондитерские изделия разъезжаются по Европейскому Союзу и странам Азии.