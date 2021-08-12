В Тюменской области юноша сломал челюсть 43-летнему коллеге

В Тюменской области юноша сломал 43-летнему коллеге челюсть. Фото: Ольга Крыльцова

В упоровскую полицию обратился представитель больницы и сообщил, что к ним поступил 43-летний мужчина со сломанной челюстью. Участковый уполномоченный установил, что травму житель Упорово получил в ходе конфликта с коллегой.

– Полицейский установил личность и местонахождение подозреваемого, молодого человека 2003 года рождения, и задержал его. Юноша признался в содеянном и рассказал, что во время ссоры несколько раз ударил коллегу и сломал ему челюсть, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – 3 года лишения свободы. Фигурант отпущен под обязательство о явке.