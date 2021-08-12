В Тюмени мужчина перевел мошенникам сотни тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В один из тюменских отделов полиции с заявлением о телефонном мошенничестве обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ему поступил звонок с неизвестного абонентского номера.

Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что злоумышленники пытаются завладеть деньгами тюменца. Для того чтобы предотвратить это, злоумышленники убедили потерпевшего сообщить реквизиты банковской карты и оформить потребительский кредит.

– Доверчивый горожанин выполнил все условия злоумышленников, после чего осознал, что попался на уловки мошенников. Сумма ущерба составила более 238 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников.