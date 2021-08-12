В Тюмени скончалась старейший педагог Людмила Павлычева. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени скончалась старейший педагог Людмила Павлычева. Женщина ушла из жизни на 94-м году.

По информации пресс-службы администрации города, Людмила Васильевна в 1951 году окончила Тюменский педагогический институт, трудилась учителем русского языка и литературы и заведующей Центральным районным отделом образования города Тюмени. С 1979-го по 1986 год она руководила гимназией с углубленным изучением английского языка № 21.

– Она была бесконечно предана делу, которому посвятила большую часть жизни. Коллеги и ученики знали ее как творческого, активного и бескомпромиссного человека, ценили за внимание и организаторский талант. Отличник народного просвещения, за многолетний добросовестный труд она была удостоена многих отраслевых и правительственных наград, – отметили в ведомстве.