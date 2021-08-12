В Тюмени дворник получил год «строгача» за пьяную езду. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 46-летнего жителя областного центра. Мужчина, работающий дворником, не раз садился за руль пьяным и теперь подумает о своем поведении в колонии.

Вечером 5 июня 2021 года горожанин дома пил коньяк, после чего решил прокатиться на служебном уазике. Автоинспекторы остановили его на улице Мельникайте, медицинское освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя.

– В мае 2020 года его уже штрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год 10 месяцев за пьяное вождение. Между тем должных выводов он не сделал, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому 1 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.