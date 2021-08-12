В Тюмени водитель на «Рено» на скорости влетел в стоящий автомобиль. Фото: "Авто ДТП.Тюмень" в ВК.

На улице Алебашевской, 19 в Тюмени накануне, 11 августа, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадали водители.

– 22-летний водитель Peugeot на большой скорости при перестроении в другой ряд влетел в стоящий автомобиль Renault. После столкновения машину отбросило на светофор, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в результате дорожного инцидента пострадали оба водителя, 1999 и 1978 годов рождения. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося ДТП, передает «МегаТюмень».