На улице Тобольский тракт в Тюмени отключат светофоры. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 12 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. М. Горького; на ул. 50 лет Октября в районе дома 26; на пересечении ул. Тобольский Тракт и ул. Жуковского (на 1 час); на пересечении ул. Тобольский Тракт и ул. Т. Чаркова (на 1 час); на пересечении ул. Тобольский Тракт и ул. Ушакова (на 1 час); на ул. Тобольский Тракт в районе автосервисного центра (на 1 час).

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.