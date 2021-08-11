В Тюмени попавшую в ДТП машину отбросило на школьницу. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Пермякова в Тюмени накануне, 10 августа, вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали Renault Duster и газель. Дело в том, что 69-летний водитель иномарки нарушил правила перестроения.

– В результате столкновения машину отбросило на девочку, которая стояла у светофора и ждала, когда загорится зеленый свет. 14-летняя жительница областной столицы получила травму ключицы и другие повреждения, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также добавили, что стаж водителя, который стал виновником дорожного инцидента, составляет 23 года. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства аварии.