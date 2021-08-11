В Тюмени наркоман пытался дотащить женщину до гаражей, чтобы изнасиловать. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы за покушение на изнасилование. Инцидент произошел 19 ноября 2020 года, когда осужденный увидел симпатичную женщину, которая шла ему навстречу и разговаривала по телефону.

– Он принял наркотик, почувствовал эйфорию и быстро пошел за незнакомкой. Когда они приблизились к открытому участку местности, мужчина догнал свою жертву, выбил из рук телефон, схватил за руки и стал толкать в сторону гаражей. Потерпевшая сразу же стала сопротивляться и кричать, – рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.

Испуганная горожанка пыталась откупиться ценными вещами, но возбужденный злоумышленник не собирался отступать от своего плана и стал ее бить. Однако осуществить задуманное ему все же помешали неравнодушные местные жители, которые выбежали на крик.

Несостоявшийся насильник сбежал и прятался у себя в квартире, пока туда не нагрянула полиция. Выяснилось, что он жил в этом же районе, а граждане, спасшие девушку, были его соседями и опознали преступника по описанию.

Подсудимый признал свою вину, раскаялся и принес потерпевшей извинения. Оказалось, что ранее он был не раз судим за преступления небольшой тяжести. Кстати, мужчина должен выплатить своей жертве 50 тысяч рублей.