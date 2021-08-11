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Политика11 августа 2021 9:24

В Тюменской области на выборы зарегистрировано 494 кандидата

Об этом сообщил зампред общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Артур Юрьев
Сергей Швецов
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В Тюменской области на выборы зарегистрировано 494 кандидата. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.

В Тюменской области на выборы зарегистрировано 494 кандидата. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.

В Тюменской области на выборах в Госдуму, областную думу и довыборы в муниципальные представительные органы зарегистрировано 494 кандидата из 510 выдвинутых. Об этом сообщил зампред общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Артур Юрьев.

По его словам, сформировано 1 070 участков для голосования, в 490 из них, а также в 29 территориальных избирательных комиссиях установлены видеокамеры для онлайн-трансляции происходящего на участках.

– Посмотреть видео сможет любой желающий. За процессом голосования и соблюдением норм законодательства будут следить около трех тысяч общественных наблюдателей, которые уже прошли соответствующее обучение, – отметил Юрьев.

Напомним, что выборы пройдут с 17 по 19 сентября.