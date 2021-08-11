В Тюмени летняя оздоровительная кампания для детей обошлась без случаев коронавируса. Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

В Тюмени летняя оздоровительная кампания для детей обошлась без случаев коронавируса. Вспышек других инфекционных заболеваний также не зафиксировано, передает региональное управление Роспотребнадзора.

По словам специалистов ведомства, обследовано чуть более половины лагерей (380), в них выявили 554 нарушения. Составлено 180 протоколов на общую сумму штрафов более 900 тысяч руб. Так, лагеря допустили нарушения в части организации питания, содержания помещений, ведения необходимой документации, а также проведения профилактических мероприятий.

– Исследовано 189 проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям и 406 проб по микробиологическим показателям, 84 пробы готовых блюд по санитарно-химическим показателям и прочее. Неудовлетворительные пробы составили менее 2 процентов от общего числа, – отметили в управлении.

Контрольно-надзорные мероприятия в отношении организаторов летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе в отношении организаторов питания, продолжаются.