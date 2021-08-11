Более 40 тюменцев заболели клещевым энцефалитом. Фото - moy-doktor.org.

В Тюменской области зарегистрировано 16 487 обращений по поводу присасывания клещей, в 3 004 случаях пострадали от укусов кровососов дети. Укусы клещами регистрировались на всех административных территориях.

– В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в областной инфекционной клинической больнице по адресу: улица Ленина,69, телефон 46-15-16. При себе иметь паспорт, полис ОМС. Жителям области – в областных больницах в муниципальных образованиях, – напомнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии.