Младший брат тюменки похитил у нее деньги и отпраздновал день рождения. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 5 межмуниципального отдела МВД России «Ишимский» обратилась 29-летняя местная жительница с заявлением о краже у неё денег. Вскоре стражи порядка задержали младшего брата потерпевшей.

19-летний молодой человек признал свою вину и пояснил, что приехал к своей сестре погостить. Он увидел в рюкзаке девушки деньги и похитил, заменив билетами «банка приколов».

– Похищенные средства злоумышленник потратил по своему усмотрению, купив на них алкоголь и табачные изделия, чтобы отметить свой день рождения. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 5 лет. В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.