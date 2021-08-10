В Тюмени присяжные вынесли вердикт по резонансному убийству владельца АЗС. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменском областном суде присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении Сергея Хомича и Игоря Кузьмина. Они являются фигурантами уголовного дела о резонансном убийстве в октябре 2015 года владельца АЗС Сергея Княжева.

– На основании вердикта присяжных заседателей судья в ближайшее время огласит приговор. В отношении еще трех фигурантов (Юрия Мельникова, Елены Пасларь и Аллы Новиковой), материалы дела выделены в отдельное производство и переданы в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, убийство произошло 8 октября 2015 года, мужчину застрелили около 12 часов дня на АЗС (ул. Северная, 7). Преступник выстрелил не менее девяти раз, бизнесмен умер в машине скорой помощи. У Княжева остались жена и двое детей.