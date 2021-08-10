Порядка трехсот тюменских домов уже готовы к зиме. Фото: Вадим Бегун

Порядка трехсот тюменских домов уже готовы к зиме. Всего же на сегодняшний день в комиссию поступили документы от 61 управляющей организации в отношении 414 многоквартирных домов.

– Для получения паспорта готовности управляющие организации предоставляют в комиссию пакет документов, подтверждающих выполнение мероприятий по подготовке жилищного фонда к зиме. Эта работа должна быть проведена до 15 сентября. Большинство из заявившихся уже получили паспорта готовности к отопительному периоду. Оставшаяся часть – в стадии проведения проверки предоставленных документов, – рассказали в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

В настоящее время управляющими организациями ведется активная работа по проведению мероприятий по подготовки жилищного фонда к отопительному периоду. Основной наплыв предоставления в комиссию документов для рассмотрения с целью получения паспортов готовности ожидается с середины августа.