Александр Моор ответит на вопросы тюменцев в прямом эфире. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Александр Моор ответит на вопросы тюменцев в прямом эфире. Он пройдет в следующий вторник, 17 августа.

«Дорогие друзья! Я планирую 17 августа провести прямой эфир и ответить на волнующие вас вопросы. Принять участие в прямой линии может любой желающий. Задавайте вопросы в комментариях под этим постом и по электронной почте info@sovetnik72.com», – сообщил глава региона на свой страничке в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор заявил, что в ходе разговора ответит на максимальное количество вопросов: «На те, что мы не успеем обсудить, дам поручение заместителям ответить в ближайшее время».