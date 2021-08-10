Ставка на будущее: лучшие вузы страны стали доступнее с образовательным кредитом СберБанка с господдержкой. Фото - Сбер.

В СберБанке можно оформить образовательный кредит с государственной поддержкой по ставке 3%. Право на получение кредита без залога и поручителей имеют студенты российских вузов с государственной лицензией, оформить его можно с 14 лет, однако несовершеннолетним потребуется согласие родителей.

Образовательный кредит с государственной поддержкой выдается на срок обучения плюс 15 лет, но при желании его можно выплатить досрочно. В первый и второй годы обучения в вузе можно погашать только часть начисленных по кредиту процентов – 40% и 60% соответственно. Начиная с третьего года проценты выплачиваются целиком, и только спустя девять месяцев после окончания вуза заемщик начнет выплачивать непосредственно сумму кредита.

Образовательный кредит можно взять на любой вид обучения в вузе (бакалавриат, магистратура, аспирантура, очное или заочное обучение), а также для получения второго высшего образования. Если заемщик намерен продолжить обучение в вузе, например пойти в магистратуру после бакалавриата, то в течение трёх месяцев после окончания обучения ему нужно обратиться в офис банка, в котором был подписан кредитный договор, и подать заявление на изменение условий кредитования (увеличение лимита и срока кредитования в соответствии с условиями нового договора с вузом). Кредит можно взять на оплату любого периода учебы: на один семестр, год или всё обучение целиком.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Вопросы доступности и качества образования являются приоритетными для Сбера. Мы хотим, чтобы молодые люди имели возможность выбирать учебное заведение прежде всего по своему призванию, а не по принципу финансовой доступности. Образовательный кредит – одно из решений этих вопросов. Льготный период в девять месяцев дает выпускнику время на то, чтобы найти работу и начать выплачивать кредит самостоятельно.

Для получения кредита заемщику необходимо предоставить оригинал и заверенную копию договора из учебного заведения, паспорт с отметкой о постоянной регистрации (либо справку о временной регистрации), анкету на получение кредита и квитанцию или счёт от вуза с суммой оплаты за обучение. Подать заявку на получение кредита можно как в офисе СберБанка, так и на сайте кредитной организации или через приложение «Сбербанк Онлайн». Банк рассмотрит заявку в течение трех дней.

Подробнее об образовательном кредите с государственной поддержкой по ставке 3% можно прочитать на сайте.

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