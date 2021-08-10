В Тюмени мужчина серьезно ранил ножом сводного брата во время ссоры. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним с ножевым ранением в область груди доставлен 46-летний местный житель. Потерпевший рассказал стражам порядка, что травму ему нанес сводный брат, с которым у них возникла ссора.

– Задержанный – ранее судимый безработный 29-летний тюменец – пояснил, что у них со сводным братом возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник схватился за нож и нанес заявителю проникающее ножевое ранение в область грудной клетки, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Следственным отделом городского отдела полиции № 3 в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время фигурант задержан.