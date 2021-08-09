Тюменка приютила дома 55 мигрантов за денежное вознаграждение. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени ранее судимая безработная 42-летняя местная жительница «приютила» у себя дома 55 иностранцев. Их она ставила на учёт с июня по июль в своей квартире на улице Волгоградской, 55, заведомо зная, что проживать там они не будут.

– В качестве вознаграждения за каждого зарегистрированного на её территории жители ближнего зарубежья женщина получала деньги, – отметила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Отделом дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.