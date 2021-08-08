Имя выпускницы голышмановской школы занесли в Книгу Почёта

Девушка получила одни из самых высоких баллов по ЕГЭ Фото: Архив "КП"

Имя выпускницы голышмановской школы № 1 Анастасии Быковой занесли в Книгу Почёта лучших исследователей города Ишима и Приишимья Тюменской области – 2020. Она опубликована филиалом Тюменского государственного университета – Ишимским педагогическим институтом имени П. П. Ершова. Об этом сообщила «Мегатюмень».

Девушку поощрили за значительные результаты в научно-исследовательской деятельности на своём уровне. В 2019 – 2020 учебном году она ездила на конференцию в Москву, где выступали более 170 школьников и студентов из 33 регионов России. Все они прошли отбор в заочном туре конкурса исследовательских работ «Мой вклад в величие России». Конференция проходила в рамках федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».

На конференции девушка поделилась с экспертами мыслями о том, что будет эффективнее, если в старших классах совмещать обязательный стандарт с индивидуальным образовательным маршрутом. Также она рассказала, что надо позволять десятиклассникам выбирать предметы, которые они хотят изучать глубже, с учетом способностей.

Анастасия Быкова добилась больших успехов сразу по четырём предметам. На ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию она набрала свыше 95 баллов, а по английскому языку – 87 баллов. Сейчас девушка озабочена поступлением в вуз. Предпочитает политологию, а учиться мечтает в Москве.