Тюменцам звонят, представляясь помощниками депутатов «Единой России»

Дозвониться до самих помощников не удалось Фото: Мария Толстихина

Тюменцам стали звонить личности, представляющиеся помощниками городских депутатов и членов партии «Единая Россия». Звонки поступают с московских номеров. На конце провода у горожан интересуются, имеются ли у них какие-то вопросы по благоустройству района.

Сначала представились помощником Ивана Попова - депутата гордумы от «Единой России», гендиректора и главврача МСЧ «Нефтяник». Такой же звонок был от помощника Оксаны Величко - депутата гордумы от партии «Единая Россия» и директора компании «Тюменский бройлер».

Оксана Александровна Величко сообщила, что никаких помощников нет. Тюменка не знает, кто бы мог звонить, тем более с московских номеров. Дозвониться до самих помощников не удалось: никто не взял трубку.