Сколько денег тратят тюменцы?

Согласно данным ведомства, оборот в рознице увеличивался каждый месяц Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области с начала 2021 года наблюдается рост оборота розничной торговли. За пять месяцев он составил 177 млрд 785,3 млн рублей, а ежемесячный шопинг каждого жителя – 22 тыс.992 руб. Об этом сообщили в Тюменьстате.

Согласно данным ведомства, оборот в рознице увеличивался каждый месяц. В январе он составил 33 млрд 779,2 млн рублей, в феврале – 34 млрд 368,7 млн рублей. В марте и апреле превысил 36 млрд рублей. В мае жители потратили в магазинах 37 млрд 100,7 млн рублей.

За этот же период на продукты ушло 82 млрд 684,2 млн рублей. Меньше всего трат было в январе (15 млрд 853,7 млн), больше – в мае (17 млрд 338 млн). За весь 2020 год на продовольственные товары граждане потратили 197 млрд 484,4 млн рублей, на непродовольственные – 215 млрд 675,1 млн рублей.