Лучшую ишимскую семью наградят подарками

Семьи Ишима соревновались на протяжении 5 недель Фото: Мария Толстихина

На закрытии проекта #ПАПАТУТ 8 августа в 18:00 подведут результаты конкурса и объявят лучшую семью года. Семьи-победители, которые набрали наибольшее количество баллов, получат сертификаты в аквапарк «ЛетоЛето», в центр развлечений «Атмосфера», в батутный парк «Flip&Jump». Остальные семьи получат подарки от партнеров проекта. Награждение пройдет на площадке мультицентра «Моя территория» в Ишиме.

На протяжении 5 недель семьи Ишима соревновались по 6 номинациям «Папа медийный», «Папа спортивный, «Папа творческий», «Папа шеф» и «Папа мастер». Главная номинация — «Семья года». Отцы и все члены семьи выполняли творческие задания, готовили блюда и проявляли свои физические способности.

#ПАПАТУТ — проект, направленный на развитие духовных ценностей и укрепление внутрисемейных отношений у молодых семей Ишима. Он состоял из 5 конкурсных заданий, где семьи проявляли свои умения и таланты в разных направлениях. Все события проекта прошли с соблюдением мер профилактики от Covid-19. Количество участников на одном событии не превышало 50 человек.