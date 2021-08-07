Владимир Якушев: урожая для внутреннего потребления хватит Фото: Сирень БАБАЕВА

На пресс-конференции, прошедшей сегодня, 7 августа, в Тюмени, полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев затронул тему аномальной жары и ее влияния на урожай.

- От аномальной жары этим летом пострадали Тюменская, Челябинская, Курганская и Свердловская области - то есть, те регионы, в экономике которых сельское хозяйство традиционно занимает серьезное место, а количество людей, занятых в аграрной отрасли, велико. Зерно легло в практически сухую землю и дождей долго не было. Это отрицательно повлияло на формирование урожая, - сказал Владимир Якушев.

Также, по его словам, не стоит ждать особого урожая зерновых и зернобобовых культур, но для внутреннего потребления его количества должно хватить. Что касается овощей открытого грунта, картофеля и кормовых культур - их урожайность тоже снизится, но не критично.

В ходе разговора Владимир Якушев упомянул большой сельскохозяйственный форум «День поля», который пройдет 12 августа. Одной из его главных тем станет поддержка фермеров, пострадавших от засухи. Власти Тюменской области тоже решают эту проблему и у них уже есть понимание того, кому понадобится помощь.

- Региону нужно будет обязательно поддержать хозяйства . Потому что, во-первых, мы не должны потерять производство, даже если это небольшие хозяйства. Во-вторых, это рабочие места в сельской местности, которые дорогого стоят, - подчеркнул полпред.