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Общество7 августа 2021 5:36

Погода на 7 августа в Тюмени: днем ожидается небольшой дождь

Воздух прогреется до +20 градусов
Марина Прохорова
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Погода на 7 августа в Тюмени

Погода на 7 августа в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В субботу, 7 августа, тюменцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов, к вечеру будет уже +17, а ночью похолодает до +15. Также горожан ждет ветер от северо-западного до юго-восточного со скоростью 7-12 м/с.

По народному календарю 7 августа - день Анны Зимоуказательницы, она же Анна Летняя или Анна Холодная. А православная церковь считает ее матерью Богородицы и бабушкой Иисуса Христа.

По народным поверьям, Анна Зимоуказательница собирает холодные утренники и напоминает людям, что скоро наступит ненастная погода. Лето подходит к концу, а осень стоит на пороге.

Хорошей приметой в этот день считается играть свадьбы и крестить детей. А человек, рожденный 7 августа, вырастит счастливым и здоровым. Также на Анну Зимоуказательницу принято ходить за грибами, выкапывать картофель и подавать его к столу. Чем больше блюд из картофеля приготовишь, тем богаче будет жить семья в этот год.