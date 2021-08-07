Погода на 7 августа в Тюмени: днем ожидается небольшой дождь

Погода на 7 августа в Тюмени Фото: Вера Зенина

В субботу, 7 августа, тюменцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов, к вечеру будет уже +17, а ночью похолодает до +15. Также горожан ждет ветер от северо-западного до юго-восточного со скоростью 7-12 м/с.

По народному календарю 7 августа - день Анны Зимоуказательницы, она же Анна Летняя или Анна Холодная. А православная церковь считает ее матерью Богородицы и бабушкой Иисуса Христа.

По народным поверьям, Анна Зимоуказательница собирает холодные утренники и напоминает людям, что скоро наступит ненастная погода. Лето подходит к концу, а осень стоит на пороге.

Хорошей приметой в этот день считается играть свадьбы и крестить детей. А человек, рожденный 7 августа, вырастит счастливым и здоровым. Также на Анну Зимоуказательницу принято ходить за грибами, выкапывать картофель и подавать его к столу. Чем больше блюд из картофеля приготовишь, тем богаче будет жить семья в этот год.