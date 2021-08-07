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Общество7 августа 2021 18:33

Тюменцы узнают, чем опасен стресс и как с ним бороться

Лекцию проведет научная журналистка Ася Казанцева
Марина Прохорова
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Фото: КонцептХаб, соцсеть ВКонтакте

Фото: КонцептХаб, соцсеть ВКонтакте

В Тюмени пройдет лекция проекта «КонцептХаб», на которой горожане узнают, как бороться со стрессом. Проведет ее научная журналистка Ася Казанцева.

Девушка расскажет, от чего зависит первая реакция на опасность, почему стресс опасен для здоровья, и что помогает смягчить его воздействие.

Мероприятие состоится 14 августа в 13.00. Подключиться к прямой трансляции можно в группе проекта в соцсетях.

Ася Казанцева закончила биофак СПбГУ, магистратуру по когнитивным наукам НИУ ВШЭ и магистратуру по молекулярной нейробиологии в Бристольском университете. Она написала несколько книг об иррациональном человеческом поведении, а также стала лауреатом премии «Просветитель».

Проект «КонцептХаб» - это познавательные и бесплатные лекции для всех желающих. Спикеры общаются с участниками проекта на актуальные темы в неформальной обстановке, а также отвечают на интересующие вопросы.