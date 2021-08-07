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Общество7 августа 2021 12:29

Тюменцы могут следить за сигналами светофоров на онлайн-карте

Она доступна на сайте «Тюменского транспорта»
Марина Прохорова
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Тюменцы могут следить за сигналами светофоров на онлайн-карте

Тюменцы могут следить за сигналами светофоров на онлайн-карте

Фото: Ольга Крыльцова

У жителей Тюмени появилась возможность отслеживать сигналы светофоров на онлайн-карте. Она доступна на сайте «Тюменского транспорта», там же, кстати, можно увидеть действующие камеры фотовидеофиксации и автобусные остановки.

Однако не все тюменцы довольны работой светофоров. Чаще всего горожане жалуются на слишком долгий или короткий сигнал. Но переключение цветов не происходит просто так, а в соответствии со специальными расчетами.

Так, пешеходам и автомобилистам стоит понимать, что все расчеты по длительности горения красных, желтых и зеленых сигналов светофора выполняются с учетом обеспечения безопасности дорожного движения и максимальной пропускной способности, а также проходят проверку в компьютерных программах по моделированию транспортных и пешеходных потоков.

Для пешеходов длительность разрешающего сигнала определяется по следующей формуле: к частному ширины пешеходного перехода (м) и скорости движения пешеходов (м/с) прибавляется пять секунд. За расчетную скорость пешеходов принимают 1,3 м/с.