Тюменцы могут следить за сигналами светофоров на онлайн-карте Фото: Ольга Крыльцова

У жителей Тюмени появилась возможность отслеживать сигналы светофоров на онлайн-карте. Она доступна на сайте «Тюменского транспорта», там же, кстати, можно увидеть действующие камеры фотовидеофиксации и автобусные остановки.

Однако не все тюменцы довольны работой светофоров. Чаще всего горожане жалуются на слишком долгий или короткий сигнал. Но переключение цветов не происходит просто так, а в соответствии со специальными расчетами.

Так, пешеходам и автомобилистам стоит понимать, что все расчеты по длительности горения красных, желтых и зеленых сигналов светофора выполняются с учетом обеспечения безопасности дорожного движения и максимальной пропускной способности, а также проходят проверку в компьютерных программах по моделированию транспортных и пешеходных потоков.

Для пешеходов длительность разрешающего сигнала определяется по следующей формуле: к частному ширины пешеходного перехода (м) и скорости движения пешеходов (м/с) прибавляется пять секунд. За расчетную скорость пешеходов принимают 1,3 м/с.