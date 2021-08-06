В Тюмени отстойники на очистных сооружениях закрыли крышками, чтобы не воняло. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени отстойники на очистных сооружениях закрыли крышками, чтобы не воняло. Специальные колпаки разработали и изготовили в Подмосковье.

– Основной источник запаха – это сооружения механической очистки стоков. Приемная камера, решетки и песколовки уже оснащены устройствами, препятствующими распространению неприятных ароматов. После того как полностью закроем первичные отстойники, основные источники запахов будут герметизированы, – сообщил начальник цеха очистки сточных вод «Росводоканал Тюмень» Евгений Пугачев.

Прежде чем накрыть огромными крышками первичные отстойники, их реконструировали, обновив 40-метровые чаши, заменив илоскребы и прочее оборудование.

Кстати, для того чтобы накрыть два отстойника, специалисты смонтировали 140 тонн металлоконструкций и 2500 тонн листов из нержавеющего покрытия. Уже на следующей неделе начнется монтаж перекрытий над третьим резервуаром, где сейчас завершается реконструкция. Полностью работы завершатся в сентябре.