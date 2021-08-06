В Тюмени мужчину побили и ограбили на выходе из банка. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В полицию Тюмени поступило заявление от местного жителя. Мужчина пояснил, что стал жертвой нападения, в результате чего лишился телефона и кошелька с банковскими картами.

Установлено, что вечером потерпевший выходил из банка, когда к нему подошли двое незнакомцев. Внезапно один из них ударил заявителя, тот упал. После этого злоумышленник забрал у тюменца сотовый телефон с кошельком и скрылся.

– Сотрудники угро установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 47-летний местный житель. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого похищенный сотовый телефон был изъят. От кошелька с банковскими картами фигурант избавился в тот же вечер, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.