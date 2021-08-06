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Общество6 августа 2021 10:05

В Тюмени продают крупный бизнес-центр

За один только подвал просят 82 миллиона рублей
Сергей Швецов
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В Тюмени продают крупный бизнес-центр.

В Тюмени продают крупный бизнес-центр.

Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени продают крупный бизнес-центр World Trade Center. Объявление появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости.

«Помещение находится в историческом центре Тюмени. В шаговой доступности расположены правительство Тюменской области, администрация Тюмени, Тюменская филармония, Тюменский театр кукол», – пишет автор объявления.

Стоит отметить, что здание распродается, так сказать, по частям. К примеру, покупатель может приобрести только подвал (за него придется выложить 82 миллиона рублей) или первый этаж (за 95 млн). Четвертый этаж обойдется в 80 миллионов рублей, пятый – в 72 млн.