Школа в микрорайоне «Звездный» примет учеников уже 1 сентября. Фото - ГК «Страна Девелопмент».

Школа в тюменском микрогороде «Звездный» распахнет свои двери в предстоящий День знаний. Об этом сообщила компания «Страна Девелопмент».

По словам представителей застройщика, здание переменной этажности площадью 20 тысяч кв. метров рассчитано на 1 200 учеников и поделено на три блока: в первом – средние и старшие классы, во втором – начальное звено, в третьем – столовая, спортзал, библиотечный комплекс, актовый зал и административные помещения. На прилегающей территории обустроены беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная спортивная площадка.

Новая школа – шестая по счету в Тюменской области, построенная по типовому проекту. В 2018 году такая же школа открылась в микрорайоне Ямальский-2, в 2019-м – еще две, в Тобольске и Тюмени. В прошлом году в рамках нацпроекта «Образование» завершилось строительство школы в 4-м Заречном микрорайоне.

– Мы прекрасно понимаем, что развитая социальная инфраструктура в проекте является необходимым условием для комфортного проживания жильцов. Именно поэтому мы формируем максимально удобную среду в нашем микрорайоне, чтобы люди могли получать необходимые услуги в границах территории комплекса, – отмечает Александр Гуторов, директор по маркетингу и продажам ГК «Страна Девелопмент». – Для маленьких жителей также будет работать большой игровой городок с горками, аттракционами и качелями – прекрасное место для отдыха после уроков.

«Звездный» – это целый микрогород, в котором проживают уже более четырех тысяч семей. В микрорайоне представлены квартиры, выполненные как в классических планировочных решениях, так и в европланировке – новый формат, где гостиная и кухня образуют единое комфортное пространство для семейного времяпрепровождения. Для машин в комплексе созданы многоуровневые комфортные паркинги, куда можно попасть по теплому переходу. В паре минут от проекта находится ТРЦ «Тюмень Сити Молл».