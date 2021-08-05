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Здоровье5 августа 2021 9:58

Тюменский бизнес, нарушивший антиковидные рекомендации, оштрафовали на 10 млн рублей

Назначено 73 административных приостановления деятельности
Сергей Швецов
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Тюменский бизнес, нарушивший антиковидные рекомендации, оштрафовали на 10 млн рублей.

Тюменский бизнес, нарушивший антиковидные рекомендации, оштрафовали на 10 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Тюменский бизнес, нарушивший антиковидные рекомендации, с начала года оштрафовали на 10 млн рублей. За это же время назначено 73 административных приостановления деятельности, вынесено 23 предупреждения. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по региону Галина Шарухо.

– С начала года оформлено более 15 тысяч карт учета заболевших COVID-19, выдано более 18 тысяч предписаний о госпитализации, медицинском наблюдении контактных лиц, о проведении дезинфекции, а также оформлены постановления об отстранении от работы заболевших. Было проинформировано более 34,5 тысячи граждан, находившихся в контакте с заболевшим «короной», – рассказала Шарухо.

За первое полугодие 2021 года обследовано порядка полутора тысяч объектов, в 15% выявлены нарушения.

Также руководитель рассказала о работе управления в рамках реализации национальных проектов, сделав акцент на опыте реализации обучающих программ по вопросам здорового питания.