Тюменский бизнес, нарушивший антиковидные рекомендации, оштрафовали на 10 млн рублей. Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Тюменский бизнес, нарушивший антиковидные рекомендации, с начала года оштрафовали на 10 млн рублей. За это же время назначено 73 административных приостановления деятельности, вынесено 23 предупреждения. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по региону Галина Шарухо.

– С начала года оформлено более 15 тысяч карт учета заболевших COVID-19, выдано более 18 тысяч предписаний о госпитализации, медицинском наблюдении контактных лиц, о проведении дезинфекции, а также оформлены постановления об отстранении от работы заболевших. Было проинформировано более 34,5 тысячи граждан, находившихся в контакте с заболевшим «короной», – рассказала Шарухо.

За первое полугодие 2021 года обследовано порядка полутора тысяч объектов, в 15% выявлены нарушения.

Также руководитель рассказала о работе управления в рамках реализации национальных проектов, сделав акцент на опыте реализации обучающих программ по вопросам здорового питания.