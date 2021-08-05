Из окна тюменского моногоспиталя выпал мужчина и разбился. Фото: Яндекс.Карты.

Трагедия в областной клинической больнице, которая находится на улице Котовского, 55, случилась в минувший вторник, 3 августа. Здесь из окна моногоспиталя на третьем этаже выпал мужчина и разбился.

– В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего, – отметили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области подтвердили, что по данному факту проводится проверка. В настоящее время специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, передает «МегаТюмень».