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Происшествия5 августа 2021 8:54

Из окна тюменского моногоспиталя выпал мужчина и разбился

По данному факту проводится проверка
Сергей Швецов
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Из окна тюменского моногоспиталя выпал мужчина и разбился. Фото: Яндекс.Карты.

Из окна тюменского моногоспиталя выпал мужчина и разбился. Фото: Яндекс.Карты.

Трагедия в областной клинической больнице, которая находится на улице Котовского, 55, случилась в минувший вторник, 3 августа. Здесь из окна моногоспиталя на третьем этаже выпал мужчина и разбился.

– В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего, – отметили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области подтвердили, что по данному факту проводится проверка. В настоящее время специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, передает «МегаТюмень».