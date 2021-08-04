У тюменского Рощино ликвидируют стихийные свалки мусора. Фото: Тюмень - наш дом

У тюменского Рощино (в районе улиц Мегионской, Самолётной и Новопортовой) ликвидируют стихийные свалки мусора. Всего их насчитали девять, занимаемая площадь равна 10,5 гектара. Подрядчик приступил к работе в конце июля.

– Мусора много! С момента, как мы приступили к работам, вывезли более трех тысяч кубов. В основном это отходы после ремонта: оконные и дверные рамы, бой кирпича. Сложно сказать, сколько всего хлама будет вывезено с этой территории: наши сотрудники с помощью техники ежедневно формируют всё новые и новые груды мусора. На сегодняшний день сгрунтовано около 20 таких куч, – рассказал директор компании «Спецавтобаза» Руслан Фахрутдинов.

После вывоза хлама доступ к этому месту будет перекрыт бетонными блоками, чтобы нерадивые возчики мусора не могли вновь им воспользоваться в своих грязных целях.