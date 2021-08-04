Погода на 4 августа в Тюмени: к вечеру может начаться мелкий дождь

В Тюмени к вечеру может начаться мелкий дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 4 августа, погода в Тюмени порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь.

Температура воздуха ночью плюс 16 – 15 градусов, днем – плюс 27 – 26. Вечером столбики термометров покажут плюс 24 – 20 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

4 августа отмечается день святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот день имел название Поцелуйница. С прежних времен в этот день остерегаются делать полевые работы: градом побьет, грозой убьет, потому что этот день считается и часто бывает громовым. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит беспрерывно, то будет град.