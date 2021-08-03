В Тюмени уборщица похитила у клиентки шкатулку с украшениями. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от 39-летней местной жительницы о том, что у нее из квартиры украли шкатулку с ювелирными изделиями на общую сумму около 80 тысяч рублей. Днем ранее она пригласила к себе сотрудницу клининговой компании для обработки матраса, а на следующий день обнаружила пропажу драгоценностей.

Сотрудники тюменской полиции задержали подозреваемую – ранее не судимую 32-летнюю тюменку. Задержанная пояснила, что обрабатывала кровать, когда в ящике тумбочки заметила шкатулку с ювелирными украшениями.

– Злоумышленница украла их, сдала в ломбард, а деньги планировала потратить на личные нужды. Украденное изъято и вскоре будет возвращено владелице, – рассказала пресс-секретарь городского управления полиции Мария Новопашина.

По данному факту отделом дознания городского отдела полиции №4 возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящее время фигурантка отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.