Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 августа 2021 года увеличилось на 285 человек, 12 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 285 и составило 47 127 человек, 12 скончались.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 204 человека выздоровели (за весь период – 43648), 32 ребенка заболели (из общего числа заболевших); 21 пациент на ИВЛ (из общего числа заболевших); 71021 человек остается под медицинским наблюдением; 256 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 23 508 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 893 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 312 185 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 137 летальных исходов, выздоровели 5 640 783 человека.