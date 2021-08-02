В Заводоуковске мужчина переломал ребра знакомому из-за алкоголя. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию обратились медики, сообщив, что к ним поступил 34-летний мужчина с переломами ребер. Участковый уполномоченный, выехав на место и опросив пострадавшего выяснил, что травму ему нанес знакомый.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого – местного жителя 1989 года рождения и задержали его. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что распивал вместе с потерпевшим спиртное.

– В определенный момент возникла ссора, в ходе которой он начал бить приятеля руками и ногами, сломав ему в итоге несколько ребер, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Причинение вреда здоровью средней тяжести». Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.