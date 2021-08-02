Под Тобольском в сгоревшем доме нашли тело 63-летнего мужчины. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В частном доме на улице Пригородной в деревне Соколовка Тобольского района спасатели в ходе тушения пожара обнаружили тело 63-летнего мужчины. Трагедия произошла в ночь на 31 июля.

– По данному факту проводится доследственная проверка. На теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина пожара в настоящее время устанавливается. Среди версий произошедшей трагедии – неисправность электропроводки, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время специалисты ведомства опрашивают очевидцев, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.