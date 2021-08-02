На улице Чекистов в Тюмени парень без прав насмерть сбил 19-летнего пешехода. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Чекистов в Тюмени накануне, 1 августа, перед полуночью произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь сбили 19-летнего пешехода, который скончался от полученных травм на месте аварии.

– Дорожный инцидент случился в 23.50. Молодой человек пересекал нерегулируемый пешеходный переход. В это время на него наехал 20-летний водитель «Киа Рио», который не имеет водительских прав, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также добавили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. К слову, он был трезв. В ДТП пострадал его 31-летний пассажир: у него ушиб, передает «МегаТюмень».